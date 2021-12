Duitsland sluit ondanks energiecrisis drie kerncentrales

Duitsland sluit vrijdag als gepland drie van zijn kerncentrales, ondanks de energiecrisis die Europa in zijn greep houdt en de verhoudingen met Rusland op scherp zet. Duitsland had jaren terug al beloofd zijn nucleaire capaciteit geleidelijk aan te willen verkleinen en houdt zich aan zijn woord.

Door de sluiting van de centrales in Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen kan de druk op de energiemarkt toenemen. Door de sluiting wordt de nucleaire capaciteit in Duitsland gehalveerd. De energieproductie wordt met circa 4 gigawatt verminderd wat overeenkomt met het vermogen van zo’n 1000 windturbines.

De protesten naar aanleiding van de kernramp in Fukushima in 2011 brachten voormalig bondskanselier Angela Merkel ertoe om te besluiten kernenergie af te schaffen. Duitsland wil eind 2022 ook de overige drie kerncentrales in Neckarwestheim, Essenbach en Emsland hebben gesloten.

Maar met de hard opgelopen energieprijzen in heel Europa, kon de timing van de plannen nauwelijks slechter zijn. De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen steeg eerder deze maand tot 188 euro per megawattuur. Daarmee was gas tien keer duurder dan aan het begin van het jaar. Daarna zakten de prijzen wel weer iets, maar bleven hoog. Ook de elektriciteitsprijzen zijn flink gestegen.

De prijzen worden aangewakkerd door de geopolitieke spanningen met Rusland, dat een derde van Europa’s gas levert. Westerse landen beschuldigen Rusland ervan de gasleveringen te beperken om druk uit te oefenen op Europa, temidden van de spanningen over het conflict in Oekra├»ne. Moskou wil ook dat de omstreden pijpleiding Nord Stream 2 snel in gebruik wordt genomen om meer gas van Rusland naar Duitsland te kunnen transporteren.

Het einde van de kernenergie in Duitsland zal volgens kenners de energieprijzen waarschijnlijk nog verder opdrijven. Daarbij wordt Duitsland op de korte termijn mogelijk nog afhankelijker van Russisch gas. Zeker omdat projecten voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie vertraagd zijn en Duitsland daarom mogelijk moet teruggrijpen op fossiele energie.

Andere EU-landen, waaronder Nederland en Frankrijk, zien wel toekomst in kernenergie. Daarbij wordt ook campagne gevoerd om kernenergie op te nemen op de EU-lijst van duurzame energiebronnen die in aanmerking komen voor investeringen. Ook in Duitsland lijkt de publieke opinie ten aanzien van kernenergie milder te worden.