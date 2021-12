Franse vakbond wil dat maaltijdbezorgers staken op oudejaarsavond

De Franse vakbond CGT heeft bezorgers van maaltijdbestelbedrijf Just Eat in steden als Parijs en Lyon opgeroepen om op oudejaarsavond te gaan staken. Hoeveel bezorgers meedoen is niet duidelijk, maar sowieso zullen ze niet de hele avond hun werk neerleggen. Door enkele uren niet te werken, zouden ze volgens de vakbond al een duidelijk signaal afgeven.

CGT vindt dat de lonen van de bezorgers die per fiets bestellingen afleveren veel te laag zijn. Hun werk zou ook steeds zwaarder worden. En de bond vindt het niet kunnen dat er bezorgers zijn die hun eigen fiets moeten gebruiken om hun werk te doen.

De onderneming, net als het Nederlandse Thuisbezorgd.nl onderdeel van Just Eat Takeaway, zou hun een fiets moeten verstrekken, heeft een vakbondsbestuurder benadrukt tegenover het Franse persbureau AFP. Hij wijst er ook op dat bezorgers nu niet altijd een plek hebben om even uit te rusten en op te warmen.

Just Eat heeft in een reactie gezegd te streven naar een “meer verantwoorde benadering van de bezorging”. Bezorgers zou daarbij de mogelijkheid geboden worden om zich te ontwikkelen, schrijven Franse media. CGT is niet de enige vakbond die opkomt voor de bezorgers. Een andere bond heeft geen plannen voor een actie op de laatste dag van het jaar.