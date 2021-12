FT: recordbedrag aan fusies en overnames in 2021

De waarde van de wereldwijde fusie- en overnamedeals in 2021 is gestegen tot een recordbedrag van meer dan 5,8 biljoen dollar (5,1 biljoen euro). Dat is een stijging van 64 procent ten opzichte van vorig jaar. De waarde van de deals ligt ook 54 procent hoger dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van gegevens van Refinitiv.

De fusies en overnames zorgden ook voor recordvergoedingen voor investeringsbanken, die de deals begeleiden. Deze vergoedingen bedroegen in 2021 in totaal 157 miljard dollar. De activiteiten op het gebied van fusies en overnames werden aangejaagd door de hogere aandelenkoersen van bedrijven, de omvangrijke stimuleringsmaatregelen van de centrale banken en de overheidssteun voor bedrijven die door de pandemie zijn getroffen. Door de lage rentes en het vele geld dat door de centrale banken in het financiƫle systeem is gepompt hebben bedrijven gemakkelijk toegang tot goedkope financieringsmogelijkheden voor grote deals.

“Er is een massale reorganisatie van bedrijven gaande”, zei Alison Harding-Jones, hoofd fusies en overnames voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij Citigroup. Bedrijven “profiteren van de lage rente en de relatief hoge aandelenkoersen” en proberen zich te “positioneren voor groei”, aldus Harding-Jones.

Vooral private investeringsbedrijven en zogeheten spacs, ofwel lege beurshulzen die geld ophalen om daarmee een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven, voeden de golf aan fusies en overnames. De waarde van de deals van deze bedrijven ligt in 2021 twee keer hoger dan in het voorgaande jaar. In 2021 werden in totaal 334 overnamedeals door spacs aangekondigd met een gezamenlijke waarde van 597 miljard dollar, ofwel 10 procent van de totale waarde van de deals wereldwijd.

“Ik denk niet dat private investeerders een bedrijf als Apple morgen zullen overnemen, maar afgezien van Apple denk ik dat ze bijna elk bedrijf kunnen kopen”, aldus Alvaro Membrillera van advocatenkantoor Paul, Weiss in Londen, dat investeerders adviseert bij overnamedeals.