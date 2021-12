Investeerders geven sportwagenmerk Spyker nieuwe kans

Sportwagenmerk Spyker maakt komend jaar een doorstart. Investeerders Michail Pessis en Boris Rotenberg hebben daarover een akkoord bereikt met het sportwagenmerk, zo maakte Spyker zelf bekend.

Spyker werd al langere tijd in verband gebracht met een deal met de Russische multimiljonair Rotenberg en diens zakenpartner Pessis. Het is de bedoeling dat er volgend jaar drie verschillende modellen van Spyker geproduceerd gaan worden. Daarvoor wordt een nieuw productiebedrijf opgericht waar Spyker-baas Victor Muller de leiding over krijgt. Dat zal gebeuren op het moment dat er formeel akkoord is over het gebruiken van het merkrecht.

De nieuwe Spykers worden deels in Rusland en deels in Duitsland ontwikkeld en gebouwd. De eindassemblage zal in Nederland gebeuren. Volgens Spyker is dat laatste ook om een hommage te brengen aan de roots van het merk. Ook moet de nog aanwezige mankracht van Spyker in Nederland worden benut, zo klinkt het. De financiële tak van het bedrijf zal vanuit Luxemburg opereren. Ook moeten nieuwe servicecentra’s worden geopend. Die verrijzen onder andere aan de Franse Cote d’Azur maar ook op een locatie dicht bij de grens van Luxemburg, België en Frankrijk.

Spyker probeert onder leiding van Muller al jarenlang voet aan de grond te krijgen als fabrikant van exclusieve sportwagens. Maar meer dan een handvol per jaar werden er niet gemaakt. Van Muller is bekend dat hij groot vertrouwen heeft in Rotenberg, die hij al jaren kent. Rotenberg zou een van de grootste Spyker-fan en -verzamelaars ter wereld zijn. Daarbij is Rotenberg, naar verluidt een vriend van de Russische president Vladimir Poetin, met zijn team SMP Racing al een bekende op het circuit in het Franse Le Mans.

Volgens Muller is de overeenkomst “het startpunt” om Spyker opnieuw op te bouwen. De topman rept in een verklaring van een fundament dat steviger is dan ooit tevoren met ruimere toegang tot technische en financiële middelen.