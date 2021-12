Kleine verliezen op Wall Street in rustige slotsessie 2021

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag in een rustige oudejaarssessie licht lager de handel uitgegaan. Daarmee kwam een einde aan een sterk beursjaar, waarin de belangrijkste graadmeters op Wall Street flink omhooggingen. Vooral bedrijven uit de energie- en vastgoedsector waren in trek, en ook techbedrijven als Google-moederbedrijf Alphabet, Apple en Tesla werden flink meer waard.

Het optimisme onder beleggers werd afgelopen jaar vooral gevoed door het sterke economische herstel van de coronacrisis. Daarbij werd er lange tijd ook geleund op de steunmaatregelen van de Federal Reserve. Pas de laatste maanden wordt er bij de Amerikaanse koepel van centrale banken serieus werk gemaakt van het afbouwen van de steun.

Maar daarmee heeft de Fed volgens deskundigen ook een duidelijk signaal gegeven dat de economie naar verwachting sterk genoeg is om te blijven groeien, ondanks dat de inflatie sterk is opgelopen en de omikronvariant van het coronavirus voor nieuwe problemen zorgt. “Als er één ding is dat we dit jaar hebben geleerd, is het dat de Amerikaanse economie veerkrachtig is gebleken”, stelt een econoom van Deutsche Bank.

Anders dan op de Europese beurzen werd op Wall Street vrijdag nog een volle dag gehandeld. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de min op 36.338,30 punten. Op jaarbasis was de graadmeter evenwel goed voor een plus van ongeveer 19 procent. De brede S&P 500 ging in 2021 zo’n 27 procent vooruit. Vrijdag leverde de index 0,3 procent in op 4766,18 punten. Techbeurs Nasdaq dikte dit jaar ruim 21 procent aan tot 15.644,97 punten. In de laatste sessie was wel sprake een min van 0,6 procent.

Het was op de laatste handelsdag van het jaar nog de vraag of Apple als eerste bedrijf ooit een marktwaarde van 3000 miljard dollar zou kunnen bereiken. Apple is er inmiddels heel dicht bij in de buurt omdat beleggers de laatste tijd steeds enthousiaster werden over de perspectieven voor het bedrijf achter de iPhone. Voor de mijlpaal moest het aandeel nog met ruim 2 procent stijgen. Maar dat gebeurde niet. Net als bij andere techbedrijven ging de koers van Apple (min 0,4 procent) iets omlaag. Mogelijk doorbreekt Apple volgend jaar alsnog de grens.

2021 was ook een jaar waarin de olieprijzen flink opliepen. Door het economisch herstel nam de vraag naar olie in rap tempo toe, terwijl de grote olieproducerende landen weigerden om de oliekraan flink extra open te zetten. Op jaarbasis namen de olieprijzen daarom met meer dan de helft toe. In Nederland merkten automobilisten dit ook aan de pomp, want benzine is fors duurder geworden.