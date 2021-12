Luchtvaartmaatschappijen schrappen wereldwijd veel vluchten

Luchtvaartmaatschappijen moeten als gevolg van de coronapandemie wereldwijd veel vluchten annuleren. Vrijdag in de loop van de dag stond het totaal al op zo’n 2600 geannuleerde vluchten, waarvan meer dan 1200 in de Verenigde Staten, meldt trackingwebsite FlightAware.com. Ook KLM heeft een aantal vluchten moeten schrappen, maar bij de Nederlandse maatschappij zijn het er niet veel.

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant kampt de luchtvaart met veel zieken. Daardoor komen veel maatschappijen tijdelijk piloten en cabinepersoneel tekort. Vandaar dat er vluchten moeten worden geschrapt.

Een woordvoerster van KLM laat weten dat er vrijdag acht retourvluchten niet konden doorgaan vanwege ziekte bij cabinepersoneel. Het gaat om vluchten op New York, London Heathrow en andere Europese bestemmingen. Maar KLM heeft tot op heden niet op grote schaal vluchten hoeven te annuleren, benadrukt de zegsvrouw.

Uit gegevens van FlightAware.com komt verder naar voren dat er vrijdag wereldwijd bijna 5000 vluchten vertraagd waren in de wereld. Dat komt niet alleen door het coronavirus. Winters weer speelt met name de Amerikaanse luchtvaart parten. Voor het aankomende weekend zijn al winterse stormen en hevige regenval in delen van de Verenigde Staten voorspeld. Die kunnen de vluchtschema’s verder in de war schoppen.