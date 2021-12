Sancties slaan deuk in omzet Chinees techconcern Huawei

De aanhoudende sancties tegen Huawei laten duidelijk hun sporen na in de resultaten van het Chinese technologieconcern. Het bedrijf maakte bekend dat de inkomsten dit jaar met bijna een derde zijn gedaald ten opzichte van een jaar terug. Door de Amerikaanse sancties vielen onder andere de verkopen van smartphones lager uit.

Huawei wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage, wat het bedrijf zelf met nadruk heeft ontkend. Door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump werd het bedrijf op een zwarte lijst gezet en werd het gebruik van technologie van Huawei verboden in communicatie- en netwerkapparatuur. De netwerkapparatuur van Huawei is inmiddels ook verwijderd of geblokkeerd in veel andere landen. In Nederland levert het bedrijf bijvoorbeeld geen kernapparatuur voor 5G meer aan Nederlandse telecombedrijven.

De inkomsten van Huawei zijn dit jaar met 29 procent gedaald op jaarbasis tot 634 miljard yuan (88 miljard euro), meldde voorzitter Guo Ping in een nieuwjaarsboodschap. Volgens hem is “ondanks alle beproevingen” hard gewerkt om “substantiële waarde te creëren voor klanten en lokale gemeenschappen”. Guo merkte daarbij ook op dat de prestaties van het bedrijf in lijn met de verwachtingen lagen.

Huawei’s inkomsten zijn ook mede gedaald door het van de hand doen van zijn budgettelefoonmerk Honor, dat eind vorig jaar werd verkocht. Het concern is niet beursgenoteerd. Verdere financiële details werden niet gegeven.

De sancties tegen het bedrijf dwingen Huawei om ook andere activiteiten te ontplooien. Zo houdt het bedrijf zich bezig met IT-oplossingen voor bedrijven, ontwikkelt het draagbare gadgets, is het ook actief met gezondheidstechnologie, ontwikkelt het software en werkt het aan slimme voertuigen. Ook werd Huawei gedwongen om zijn eigen besturingssysteem te creëren omdat het geen gebruik meer mocht maken van Google’s Android-besturingssysteem. De VS verboden Huawei ook om cruciale onderdelen zoals microchips aan te schaffen.

Het concern is ’s werelds grootste leverancier van telecomnetwerkapparatuur. Daarnaast voerde het bedrijf ooit samen met Apple en Samsung de markt voor smartphones aan. Onder druk van de VS speelt het bedrijf in die markt nu een bescheidener rol.