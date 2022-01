Autoverkopen in 2021 flink omlaag door chiptekorten

De Nederlandse autoverkopen zijn afgelopen jaar meer dan 9 procent lager uitgekomen dan in 2020. Volgens autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging ondervond de sector grote hinder van de chiptekorten. Daardoor konden autofabrikanten veel minder auto’s produceren en liep de levering vertraging op.

In totaal werden er 322.831 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Autodealers hadden eigenlijk nog gehoopt op een verkoopspurt in de laatste maand van het jaar, met name van elektrische lease-auto’s omdat de bijtellingsregels weer zouden veranderen. Maar een sterke opleving bleef uit. Het aantal nieuw geregistreerde auto’s bleef in december steken op 35.708. Dat is bijna 16 procent minder dan een jaar eerder.

Door de verstoorde toeleveringsketen van computerchips zijn er afgelopen jaar over de gehele linie minder elektrische auto’s gemaakt en aan de klant uitgeleverd. De branche telde in totaal 64.027 nieuwe elektrische wagens. In 2020 ging het nog om 72.858 voertuigen. In beide jaren waren elektrische auto’s goed voor ongeveer een vijfde van de markt.