Nieuw beursjaar gloort, coronapandemie blijft handel domineren

Op de wereldwijde aandelenmarkten gloort een nieuw beursjaar waarin de ontwikkelingen rond de coronapandemie zoals de omikronvariant wederom een hoofdrol zullen spelen. Afgelopen jaar deden de beurzen het erg goed en beleggers hopen dan ook dat in 2022 de positieve stemming vastgehouden kan worden.

De aandacht zal komende week vooral uitgaan naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid over de maand december dat vrijdag wordt gepubliceerd. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.

Op woensdag worden ook nog de notulen van de beleidsvergadering van de Fed van vorige maand gepubliceerd. De Amerikaanse centrale bank kondigde toen aan de coronasteun versneld te gaan afbouwen om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Daarmee loopt die steun al half maart op zijn einde, in plaats van halverwege 2022.

Maar er is ook veel ander macro-economisch nieuws in de eerste handelsweek van het nieuwe jaar. Zo komt marktonderzoeker IHS Markit met gegevens over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van verschillende Europese landen, de eurozone, de Verenigde Staten, China en Japan. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt informatie over onder meer de inflatie, producentenprijzen en winkelverkopen in het eurogebied. In Duitsland worden cijfers gepubliceerd over de inflatie, industriƫle productie en de fabrieksorders.

Daarnaast is er een vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. De OPEC+ gaat dan beslissen over de olieproductie in februari. Naar verwachting houdt de alliantie vast aan een maandelijkse verhoging van de olieproductie met 400.000 vaten per dag.

Op de beurs in Amsterdam staan verder kwartaalresultaten op de rol van de Poolse aanbieder van postkluisjes InPost en omzetcijfers van groothandelaar Sligro. Uit het buitenland worden cijfers gemeld van onder meer de Amerikaanse woninginrichter Bed Bath & Beyond, drankenconcern Constellation Brands, drogisterijketen Walgreens Boots Alliance en de Franse cateraar Sodexo.

De Amsterdamse AEX-index eindigde vrijdag na een verkorte sessie 0,3 procent lager op 797,93 punten. Over heel 2021 boekte de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 een koerswinst van 28 procent. Vooral de chipbedrijven zoals ASMI deden het goed door de aanhoudende sterke vraag naar chips en de tekorten in de sector. Op Wall Street waren vrijdag kleine minnen te zien.