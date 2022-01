Tesla levert recordaantal voertuigen in laatste kwartaal 2021

Tesla heeft in het vierde kwartaal van 2021 308.600 voertuigen geleverd. Het gaat om een recordaantal voor de fabrikant van elektrische auto’s.

In totaal verkocht het bedrijf in 2021 meer dan 936.000 voertuigen, een toename van 87 procent ten opzichte van 2020. In dat jaar leverde Tesla net iets minder dan een half miljoen voertuigen.

De cijfers over de laatste drie maanden van 2021 lagen hoger dan verwacht. Analisten voorspelden zo’n 236.000 leveringen.

Tesla heeft herhaaldelijk aangegeven op lange termijn te streven naar een toename van het aantal leveringen van 50 procent op jaarbasis.