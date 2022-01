Biden zet nieuwe stap in aanpakken vleesindustrie om hoge prijzen

President Joe Biden komt later op maandag met nieuwe plannen om de macht van grote vleesverwerkers in de VS in te perken. Zij worden met oneerlijke handelspraktijken gezien als belangrijke veroorzakers van de hoge inflatie in het land. Die was afgelopen jaar het hoogste in veertig jaar. Vooral de prijs van vlees steeg hard.

Biden gaat maandag samen met een landbouwminister in gesprek met boeren over de oneerlijke handel door vleesbedrijven. Er komt ook een meldpunt voor zulke misstanden. Volgens het Witte Huis hebben vleesproducenten weinig keuze aan wie ze hun producten willen verkopen en is er weinig onderhandelingsruimte.

De Amerikaanse overheid pompt 1 miljard dollar in de vleesindustrie om concurrentie te bevorderen en onafhankelijke verwerkers te helpen uit te breiden. Nu is de Amerikaanse vleesmarkt voor zo’n 80 procent in handen van vier bedrijven. Bedrijven zeggen dat de gestegen prijzen komen door de krappe arbeidsmarkt en hogere prijzen voor bijvoorbeeld brandstof. Maar uit kwartaalcijfers van het grote Tyson Foods bleek in november een recordwinst.

Met de nieuwe stappen kan Biden ook laten zien dat hij werkt aan de problemen waar Amerikaanse huishoudens last van hebben. Inflatie is daar een van de belangrijkste van. Vanuit zijn eigen Democratische partij kreeg hij de kritiek hier geen oog meer voor te hebben door maandenlange onderhandelingen over zijn economische plan.