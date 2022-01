Jumbo: boodschappen duurder door hogere inkoopprijzen

Jumbo moet vaker meer betalen voor de producten die in de supermarkt liggen. De hogere inkoopprijzen worden veroorzaakt door hoge grondstofprijzen en gestegen transportkosten. Die kan de supermarktketen niet allemaal zelf absorberen en daardoor betalen klanten meer voor hun boodschappen. “Op sommige producten hebben we de prijzen moeten verhogen, al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen omdat prijs een belangrijk concurrentiewapen is”, zegt financieel topman Ton van Veen.

Welke producten duurder worden, of zijn geworden, kan hij niet precies zeggen. Jumbo heeft zelf te maken met prijsstijgingen over de hele linie. Zo stijgen de lonen bij het familiebedrijf dit jaar met 3 procent en de komende drie jaar met 9 procent.

“Onze inkoopprijzen zijn de afgelopen tijd vaak met nog meer dan 3 procent gestegen, tot wel 10 procent”, zegt Van Veen daarover. “Ook A-merken rekenen hogere prijzen.” De kosteninflatie drukt op het verdienmodel van Jumbo. “Al hebben we het natuurlijk goed, vergeleken met andere sectoren die zwaar door de coronacrisis zijn getroffen”, aldus Van Veen.

Ook schaarste is een thema. Er zijn soms leveringsproblemen waardoor bepaalde producten moeilijk verkrijgbaar zijn.