Jumbo gaat samenwerken met flitsbezorger Gorillas

Jumbo gaat in Nederland en Vlaanderen samenwerken met flitsbezorger Gorillas. De supermarktketen gaat een groot deel van haar assortiment aan de start-up leveren waaronder huismerkproducten en producten van La Place. Klanten in de elf Nederlandse en twee Belgische steden waar Gorillas actief is kunnen die producten via de Gorillas-app bestellen en binnen tien minuten thuis laten bezorgen door een fietskoerier van het bedrijf.

Klanten van Jumbo in steden krijgen daarnaast de mogelijkheid om direct bij Jumbo bestelde boodschappen door Gorillas te laten bezorgen. Verder willen de bedrijven samen reclame maken en gebruikmaken van elkaars expertise. Mogelijk willen de twee ondernemingen ook samen locaties ontwikkelen.

Jumbo geeft aan dat de samenwerking, die nog dit kwartaal van start gaat, in eerste instantie een looptijd van enkele jaren heeft. Financiƫle details worden niet bekendgemaakt.

Gorillas ging de afgelopen tijd in het buitenland al vergelijkbare samenwerkingen aan. Zo werkt het van oorsprong Duitse bedrijf in het Verenigd Koninkrijk samen met Tesco en in Frankrijk met Casino.