Nederlandse bedrijven haken af voor grootste techbeurs om corona

Vijftien Nederlandse bedrijven hebben afgezegd voor de techbeurs Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, die woensdag begint. Met 55 ondernemingen die wel gaan is het voor Nederland alsnog de grootste afvaardiging van de afgelopen jaren, laat het ministerie van Economische Zaken weten. Eerder zegden onder meer techgiganten Amazon, Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta al af voor de grootste vakbeurs voor de techindustrie vanwege zorgen over de omikronvariant van het coronavirus.

Vanuit Nederland had techconcern Philips al gezegd niet te gaan. Bedrijven kunnen er zelf voor kiezen af te reizen, maar het ministerie annuleerde zijn officiƫle delegatie al eerder vanwege omikron. Tijdens een eerdere editie ging bijvoorbeeld een staatssecretaris mee naar de beurs. Dat is nu niet zo. Ook gaan aanvullende Nederlandse presentaties en evenementen niet door.

Een deel van het programma is online. Ook besloot de organisatie het programma een dag in te korten uit veiligheidsoverwegingen. Het evenement begint op woensdag 5 januari en duurt tot en met vrijdag 7 januari.

De CES was er voor het eerst in 1967. Bekende technologieƫn die er ooit werden onthuld zijn de videorecorder, de cd-speler, hd-televisie, de spelcomputer Xbox en de blu-ray-dvd. De beurs trekt doorgaans 200.000 techfans naar Las Vegas. Het aantal deelnemende bedrijven lag voor deze editie oorspronkelijk rond de 2000.