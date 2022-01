Turkse inflatie schiet omhoog naar 36 procent

De Turkse inflatie is in december veel hoger uitgepakt dan een maand eerder. Volgens cijfers van het Turkse statistiekbureau Turkstat gingen de consumentenprijzen vorige maand met ruim 36 procent omhoog ten opzichte van december 2020. Dat is het hoogste niveau sinds 2002. In november bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 21,3 procent.

De stijging is ook veel forser dan waar economen rekening mee hielden. Die gingen uit van een toename tot ruim 27 procent. De geldontwaarding ten opzichte van november was 13,6 procent.

De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als overal voortgestuwd door de prijzen van energie. Tegelijkertijd verlaagde de Turkse centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente, op aandringen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die meent, in tegenstelling tot de meerderheid van de economen, dat een hoge rente tot hogere prijzen leidt.

De gangbare economische theorie is dat de rente wordt verhoogd om de inflatie in toom te houden en veel economen hadden dan ook al gewaarschuwd dat het beleid van Turkije zou zorgen voor meer inflatie. De afgelopen tijd verloor de Turkse lira ook veel terrein ten opzichte van de dollar en de euro, maar een soort garantiestelsel voor spaartegoeden in lira’s zorgde ervoor dat de Turkse munt flink herstelde. Tegelijkertijd maakten veel Turkse banken het onmogelijk om spaartegoeden in buitenlandse munteenheden aan te houden.