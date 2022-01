Zeer veel hypotheekaanvragen in december

Het aantal hypotheekaanvragen was in december erg hoog, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). HDN verwachtte al dat er in de laatste maand van het jaar meer hypotheken zouden worden afgesloten, omdat de feestdagen in het weekend vielen en er dus meer dagen waren om een hypotheek op af te sluiten. Desondanks noemt HDN het aantal afgesloten hypotheken “uitzonderlijk” in vergelijking met eerdere jaren.

Hypotheken werden net als in de voorgaande maanden veelal aangevraagd door gepensioneerden, mensen die hun huis willen verbouwen of de hypotheek willen oversluiten.

Afgelopen maand kwam het aantal aanvragen via HDN uit op 45.458. Dat is 12 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. En destijds was het aantal hypotheekaanvragen ook al hoog, omdat kerst toen deels in het weekend viel.

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen en registreert circa 85 procent van alle hypotheekaanvragen in Nederland. Het werkelijke aantal van de hypotheekaanvragen ligt dus hoger.