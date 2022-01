AEX zet opmars voort onder aanvoering van Signify

De Amsterdamse AEX-index zette dinsdag de opmars voort onder aanvoering van verlichtingsbedrijf Signify. De nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 op Wall Street zorgden voor optimisme bij beleggers. Ook bleek uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december weer is toegenomen na een krimp in november. In Duitsland lieten de winkelverkopen in november een onverwachte stijging zien.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 805,44 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 1091,50 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,2 procent. De Duitse winkelverkopen namen in november met 0,6 procent toe terwijl economen hadden gerekend op een daling van 0,5 procent. De Franse CAC40-index steeg 0,5 procent. In Londen, waar de beurs maandag nog dicht was, won de FTSE-index 1 procent op de eerste handelsdag van het jaar.

Naast Signify (plus 3,4 procent) stond winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield in de kopgroep met een winst van 1,9 procent. Techinvesteerder Prosus zakte 0,8 procent na berichten dat de Chinese autoriteiten strengere regels gaan invoeren voor internetplatformen die een buitenlandse beursnotering willen. Prosus heeft een groot belang in het Chinese internetconcern Tencent.

ASML klom 0,2 procent. De chipmachinefabrikant behoorde maandag tot de verliezers vanwege een brand bij zijn vestiging in Berlijn. Bij het incident afgelopen weekend is niemand gewond geraakt, maar ASML zoekt nog uit of de brand gevolgen zal hebben voor zijn productieplannen voor dit jaar. In de fabriek worden specialistische onderdelen voor chipmachines gemaakt van glas.

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de sterkste stijger met een plus van 2,5 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost voerde de schaarse dalers aan met een min van 1,9 procent. Funderingsspecialist Sif profiteerde van een adviesverhoging door Oddo BHF en steeg 2,5 procent bij de kleinere bedrijven.

Op de oliemarkt wordt vooral gelet op de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland, die dinsdag wordt gehouden. De OPEC+ gaat dan beslissen over de olieproductie in februari. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 76,10 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 79,06 dollar per vat. De euro was 1,1294 dollar waard, tegen 1,1289 dollar een dag eerder.