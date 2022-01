Air France-KLM wint fors op vlak Damrak

De AEX-index in Amsterdam heeft de positieve start van het jaar dinsdag niet echt een vervolg kunnen gegeven. Andere Europese beurzen boekten wel flinke winsten. Beleggers lijken erop te rekenen dat de impact van de omikronvariant gering zal zijn op het herstel van de coronacrisis. Dat zou gunstig zijn voor de reissector en het aandeel Air France-KLM won flink aan waarde.

Bij de middelgrote fondsen was vliegmaatschappij Air France-KLM met afstand de sterkste stijger met een plus van 8,1 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, maakte een koerssprong van meer dan 11 procent in Londen. Ook Wizz Air dikte ruim 12 procent aan. Ryanair en easyJet wonnen tot 13,6 procent.

De AEX-index, de graadmeter voor de hoofdfondsen aan het Damrak, sloot de sessie 0,1 procent hoger af op 804,28 punten. Verlichtingsbedrijf Signify boekte de grootste winst in de AEX met een plus van 4,9 procent. Olie- en gasconcern Shell volgde met een winst van 3,6 procent. Verzekeraar Aegon steeg 3 procent.

ASML verloor 2,9 procent. De chipmachinefabrikant stond dinsdag weer bij de verliezers op de beurs in Amsterdam na een brand bij zijn vestiging in Berlijn. Door het incident afgelopen weekend is niemand gewond geraakt, maar ASML zoekt nog uit of de brand gevolgen zal hebben voor zijn productieplannen voor dit jaar.

Chipbedrijven Besi en ASM International verloren tot 2,8 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij met een verlies van 7,2 procent.

De MidKap klom verder 1,4 procent tot 1098,59 punten. De DAX in Frankfurt won 0,6 procent en de Franse CAC40-index steeg 1,4 procent. In Londen, waar de beurs maandag nog dicht was, kreeg de FTSE-index er 1,5 procent bij op de eerste handelsdag van het jaar.

Op de oliemarkt ging de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. De OPEC+ gaat de productie volgende maand dagelijks met 400.000 vaten verhogen, net als in de afgelopen maanden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 76,77 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 79,72 dollar per vat. De euro was 1,1293 dollar waard, tegen 1,1289 dollar een dag eerder.