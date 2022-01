Autofabrikant General Motors hard omhoog op Wall Street

General Motors was dinsdag een grote winnaar op Wall Street. De autofabrikant achter merken als Chevrolet en GMC liet weten dat het aan het eind van het jaar minder last had van de chiptekorten waar de sector al tijden mee kampt. Beleggers waren daar enthousiast over. Techbedrijven zoals Apple en Tesla verloren juist terrein.

General Motors (GM) maakte bekend dat zijn verkopen in het vierde kwartaal met ruim 40 procent omlaag zijn gedoken door het chiptekort. Maar beleggers zetten het aandeel 7,5 procent hoger omdat de Amerikaanse autofabrikant daar dit jaar minder last van verwacht te hebben.

Branchegenoot Ford, die woensdag met cijfers komt, won 11,7 procent. Het bedrijf kondigde dinsdag aan vanwege de enorme belangstelling veel meer F-150 Lightning pick-ups te gaan maken. Medio 2023 wil het nu 150.000 van de volledig elektrische voertuigen hebben geproduceerd en dat is bijna een verdubbeling. Ford begint deze week met het aannemen van bestellingen voor het model.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York lieten een wisselend beeld zien. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 36.799,65 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent naar 4793,54 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 15.622,72 punten.

Tesla verloor 4,1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s veerde terug nadat het aandeel een dag eerder 13,5 procent meer waard werd dankzij een recordaantal autoleveringen in het vierde kwartaal.

De marktwaarde van Apple ligt weer onder de 3000 miljard dollar. Maandag bereikte het nog als eerste bedrijf die waarde. Het aandeel zakte dinsdag 1,3 procent.

Op de oliemarkt ging de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. Ze gaan de productie volgende maand dagelijks met 400.000 vaten verhogen, net als in de afgelopen maanden. Deskundigen hadden al verwacht dat de landen niet zouden afwijken van de ingeslagen weg. Ze wijzen er al langer op dat bijvoorbeeld Saudi-Arabiƫ op deze manier de olieprijzen op niveau probeert te houden.

Olie- en gasconcerns Exxon Mobil en Chevron wonnen hierop aan beurswaarde, met plussen tot 3,8 procent. De olieprijzen zaten eveneens in de lift. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 77,03 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 80,02 dollar per vat. De euro was 1,1283 dollar waard, tegen 1,1293 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.