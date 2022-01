Beurzen verder omhoog dankzij koerswinsten in reissector

De Europese beurzen gingen dinsdag verder omhoog na de positieve start van het nieuwe jaar. Vooral de aandelen van luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties lieten stevige koerswinsten zien. Beleggers lijken te gokken op een sterk herstel van de reissector ondanks de opmars van de omikronvariant.

De nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 op Wall Street zorgden eveneens voor optimisme op de markten. Daarnaast bleek uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december weer is toegenomen na een krimp in november. In Duitsland lieten de winkelverkopen in november een onverwachte stijging zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 809,27 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 1098,00 punten. De DAX in Frankfurt won 0,7 procent en de Franse CAC40-index steeg 1,2 procent. In Londen, waar de beurs maandag nog dicht was, kreeg de FTSE-index er 1,3 procent bij op de eerste handelsdag van het jaar.

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de sterkste stijger met een plus van 5,6 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, maakte een koerssprong van 11 procent in Londen. Ook Wizz Air dikte 11 procent aan. Ryanair en easyJet wonnen dik 10 procent. In Frankfurt klom Lufthansa 3,6 procent en reisorganisatie TUI steeg 9,6 procent.

Verlichtingsbedrijf Signify was koploper in de AEX met een plus 4,6 procent. Verzekeraar Aegon volgde met een winst van 2,5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij met een verlies van 3,8 procent.

ASML won 1 procent. De chipmachinefabrikant behoorde maandag tot de verliezers vanwege een brand bij zijn vestiging in Berlijn. Bij het incident afgelopen weekend is niemand gewond geraakt, maar ASML zoekt nog uit of de brand gevolgen zal hebben voor zijn productieplannen voor dit jaar. In de fabriek worden specialistische onderdelen voor chipmachines gemaakt van glas.

Bij de kleinere bedrijven won funderingsspecialist Sif 1,5 procent dankzij een adviesverhoging door Oddo BHF.

De olieproducenten gingen vooruit in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten. Shell won 2,1 procent in Amsterdam en BP klom 3,7 procent in Londen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 76,71 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 79,60 dollar per vat. De euro was 1,1303 dollar waard, tegen 1,1289 dollar een dag eerder.