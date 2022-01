Bioscoopuitbater Pathé neemt streamingdienst Pathé Thuis over

Bioscoopconcern Pathé wordt volledig eigenaar van de streamingdienst Pathé Thuis, die het in 2011 had opgericht. De afgelopen jaren stond die streamingdienst op eigen benen en had Pathé alleen een minderheidsbelang.

Via Pathé Thuis kunnen mensen thuis op de televisie, computer of tablet films huren. Vorig jaar maakten 900.000 huishoudens daar gebruik van en die huurden gezamenlijk meer dan 5 miljoen films. Daarmee is de dienst marktleider in Nederland op het gebied van de onlineverhuur en -verkoop van bioscoopfilms.

Pathé denkt nu meer voordeel te kunnen halen als de twee bedrijven weer één worden. Streaming is de afgelopen tijd vanwege de coronamaatregelen snel populairder geworden. Tegelijkertijd konden de bioscopen bij lange na niet de bezoekersaantallen van voor de crisis ontvangen en moeten bioscoopuitbaters op zoek naar andere manieren om filmliefhebbers te bereiken.