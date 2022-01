Golf aan annuleringen luchtverkeer Verenigde Staten houdt aan

De enorme hoeveelheid annuleringen in het vliegverkeer in de Verenigde Staten blijft maar aanhouden. Die annuleringen worden veroorzaakt door slecht weer en door grote aantallen coronabesmettingen bij het luchtvaartpersoneel. Het was de negende dag op rij dat er meer dan duizend vluchten werden geschrapt.

Volgens de trackingwebsite FlightAware.com zijn dinsdag bijna 1200 vluchten in de VS geannuleerd. Een dag eerder waren dat er 3200. Sinds kerstavond zijn hierdoor inmiddels meer dan 18.000 vluchten geannuleerd en nog eens 67.500 vluchten liepen vertraging op. De feestdagen zijn erg druk voor Amerikaanse vliegmaatschappijen omdat veel mensen dan bijvoorbeeld op bezoek gaan bij familie.

Een winterse storm teistert het gebied rond de hoofdstad Washington. Daardoor werden relatief veel vluchten geschrapt op de luchthavens van die stad en van het in de buurt gelegen Baltimore. De KLM-vlucht naar Washington is dinsdag wel gewoon vertrokken.