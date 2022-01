Grote financier Nord Stream 2 verwacht medio 2022 goedkeuring

Duitsland keurt het gebruik van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 mogelijk later dit jaar goed. Dat zegt topman Klaus-Dieter Maubach van energiebedrijf Uniper, een van de bedrijven die de leiding tussen Rusland en Duitsland heeft gefinancierd. “Het zou medio 2022 kunnen gebeuren”, zegt hij in een interview.

Het project is al sinds september klaar, maar de Duitse toezichthouder voor gas- en stroomnetwerken moet nog toestemming geven voor het gebruik van de pijpleiding. De pijpleiding is van meet af aan omstreden geweest. Zo was er onder andere verzet vanuit de Verenigde Staten, maar ook andere landen als Polen en Oekraïne, omdat Rusland via de gaspijpleiding nog meer invloed in Europa zou krijgen.

Maubach weerspreekt in de Rheinische Post dat politieke motieven de goedkeuring door Duitsland in de weg zitten. “Ik zie geen politieke bemoeienis. De beoordeling door het agentschap voor netwerken loopt zoals gepland”, verklaart hij tegenover de Duitse krant. Tegelijkertijd onderstreept hij dat Nord Stream 2 kan helpen de hoge gasprijzen tegen te gaan. “Iedere extra importmogelijkheid draagt bij aan ontspanning op de gasmarkt.”

De pijpleiding had volgens de planning in 2019 klaar moeten zijn. De aanleg werd opgeschort nadat de VS dreigden met sancties. Dat gebeurde nog onder het presidentschap van Donald Trump. Daarop trok het Zwitsers-Nederlandse bedrijf Allseas zich terug uit de aanleg ervan. Rusland moest de leiding daarop met zijn eigen vloot afmaken.

De hoogste baas van Uniper, een afsplitsing van E.ON, erkent dat er nog steeds geopolitieke risico’s kleven aan Nord Stream 2. Dat komt onder andere door de gestegen spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Als die toenemen, zou de pijpleiding getroffen kunnen worden door Amerikaanse sancties.

Het Russische gasconcern Gazprom leidde de bouw van Nord Stream 2, dat ook door westerse bedrijven werd gefinancierd. Onder andere Shell verstrekte een lening voor de pijpleiding.