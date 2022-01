Onderzoeksbureau: shoppen via sociale media wordt populairder

Shoppen via sociale mediaplatformen zoals Facebook, TikTok en WeChat wordt populairder en groeit de komende jaren drie keer zo snel als shoppen in gewone winkels, verwacht organisatieadviesbureau Accenture. Met name jongeren kopen via sociale media en zullen voor de groei zorgen.

De waarde van zogeheten sociale commercie, waarvan de transacties volledig plaatsvinden via sociale media, zal in 2025 stijgen naar 1,2 biljoen dollar (omgerekend ruim 1 biljoen euro), berekende Accenture. In 2021 werd er voor 492 miljard dollar, omgerekend ruim 435 miljard euro, uitgegeven op sociale media.

Kleding, elektronica en producten voor woninginrichting zijn het populairst om te kopen via de platformen. Verzorgingsproducten zullen ook populairder worden, waarbij online-influencers een belangrijke rol zullen spelen. De groei betekent volgens Accenture ook goed nieuws voor mkb-bedrijven. Meer dan de helft van de ondervraagde gebruikers gaf aan kleinere bedrijven te verkiezen boven grotere merken.

Vorig jaar gebruikten ongeveer 3,5 miljard mensen sociale media, aldus Accenture. Gemiddeld zaten mensen tweeënhalf uur per dag op sociale media. Er wordt het meeste via sociale media gekocht in China. Daar koopt het merendeel van de gebruikers producten via de platformen. China blijft naar verwachting ook de belangrijkste markt voor aankopen via sociale media. De meeste groei is te zien in opkomende markten zoals India en Brazilië.

Accenture bekeek meer dan 10.000 gebruikers van sociale media in China, Brazilië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.