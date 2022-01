OPEC en Rusland zetten oliekraan weer beetje verder open

Oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland zetten de oliekraan in februari weer wat meer open. De groep houdt daarmee vast aan zijn plan om de productie die tijdens de coronapandemie was stopgezet geleidelijk te herstellen, ondanks de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Dat hebben afgevaardigden van de olielanden laten weten aan persbureau Bloomberg. De OPEC+, zoals de groep landen ook wel wordt genoemd, zal de productie volgende maand dagelijks met 400.000 vaten verhogen, net als in de afgelopen maanden. Inmiddels hebben de landen al ongeveer twee derde van de productie herstart die ze aan het begin van de virusuitbraak hadden stopgezet.

Afgelopen jaar zijn de olieprijzen flink opgelopen. Door het economisch herstel nam de vraag naar olie in rap tempo toe, terwijl de grote olieproducerende landen weigerden om in een keer flink meer olie uit de grond te gaan halen. In plaats daarvan is gekozen voor een geleidelijk proces, met telkens kleine productieverhogingen.

Vandaar ook dat automobilisten in Nederland waarschijnlijk nog langere tijd te maken zullen hebben met hoge prijzen aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt inmiddels al maanden boven de 2 euro per liter.

Deskundigen hadden al verwacht dat de OPEC+ dinsdag niet zou afwijken van de ingeslagen weg. Ze wijzen er al langer op dat de grote olielanden op deze manier de olieprijzen op niveau proberen te houden. Daarbij is het nog maar de vraag of er daadwerkelijk zoveel extra olie geproduceerd gaat worden als beloofd. OPEC-leden als Angola en Nigeria hebben soms grote moeite om hun productiedoelstellingen te halen.

De OPEC en bondgenoten rekenen er wel op dat ze met hun oliewinning komende tijd aan de toenemende mondiale vraag naar olie kunnen voldoen. Er wordt zelfs gemikt op een beperkt aanbodoverschot, al pakt dat overschot volgens de laatste inschatting minder ruim uit dan eerder aangenomen.

Toch is de keuze om door te gaan met het verder opvoeren van de olieproductie ook niet zonder risico voor de olielanden, gezien de opmars van omikron. In de Verenigde Staten zijn afgelopen week bijvoorbeeld duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd vanwege coronabesmettingen bij luchtvaartpersoneel en slecht weer. Als dat de komende maanden blijft gebeuren zal dit de vraag naar brandstof afremmen. Strenge coronamaatregelen in China, de grootste olieverbruiker van Aziƫ, zouden ook zomaar op de vraag naar olie kunnen drukken, als de Chinese industriƫle productie veel hinder heeft van de lockdowns.