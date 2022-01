Parijs vreest geen ‘verlamming’ van economie door omikron

De Franse regering verwacht niet dat de omikronvariant van het coronavirus de economie zal “verlammen”. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in een interview met radiozender RTL. Wel kunnen bepaalde sectoren last krijgen van beperkende maatregelen, zoals restaurants en uitgaansgelegenheden.

Le Maire zei dat hij vasthoudt aan de eerdere raming van 4 procent economische groei voor Frankrijk in 2022. Vorig jaar is het bruto binnenlands product (bbp) waarschijnlijk harder gestegen dan de voorspelde 6,25 procent, voegde hij daaraan toe.

Wegens een nieuwe golf van coronabesmettingen hebben bepaalde bedrijfstakken te maken met nieuwe maatregelen, maar die gaan nog niet zo ver als de lockdown in Nederland. In bars en cafés is het verboden staand te eten of te drinken, nachtclubs blijven ten minste tot 25 januari dicht en bij evenementen binnen mogen maximaal 2000 bezoekers komen.

Le Maire belooft vooral kleine ondernemers die hier last van krijgen steun. Van algemene financiële hulppakketten om bedrijven “koste wat kost” te laten overleven wil hij nog niets weten. “We helpen ze per geval, met gerichte, snelle en effectieve hulp.”