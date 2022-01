Spaanse werkloosheid daalt nu toerisme aantrekt

De Spaanse werkloosheid is het afgelopen jaar stevig gedaald. Dat was te danken aan de versoepeling van coronamaatregelen waardoor het toerisme tegen het einde van het jaar weer flink toenam.

Spanje was voor de coronacrisis, na Frankrijk, het meest door toeristen bezochte land ter wereld. De toerismesector was goed voor ongeveer een achtste van de economie. Toen de coronapandemie toesloeg werd toerisme ernstig bemoeilijkt en de economie van Spanje ging vorig jaar met 10,8 procent omlaag. Daarmee was het land een van de zwaarst getroffen ontwikkelde landen.

In 2021 ging het weer wat beter en nam het aantal werklozen af met met bijna 800.000, meldt het Spaanse ministerie van Arbeid. Sinds zeker 1996 was er niet zo’n sterke daling van het aantal werklozen. In dat jaar begon Spanje de werkloosheid op de huidige manier bij te houden. Er zijn nu nog 3,1 miljoen Spanjaarden op zoek naar werk.

Het aantal toeristen dat Spanje in de eerste elf maanden van vorig jaar bezocht kwam uit op 28,2 miljoen, haast 10 miljoen meer dan een jaar eerder, meldde het Spaanse statistiekbureau INE. Van die 28,2 miljoen kwamen er zo’n 1,9 miljoen uit Nederland. Alleen uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk reisden meer mensen af naar Spanje, waarbij de Balearen, CataloniĆ« en de Canarische Eilanden het populairst waren.

Overigens is Spanje nog ver verwijderd van het aantal toeristen van voor de coronacrisis. In 2019 kwamen er zo’n 83,5 miljoen toeristen naar het land. Vorig jaar waren het er in het hele jaar net geen 19 miljoen.