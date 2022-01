Wall Street zet klim voort na nieuwe recordstanden

De beurzen in New York gingen dinsdag verder omhoog na de sterke start van het nieuwe jaar. De Dow-Jonesindex en de S&P 500 sloten maandag op nieuwe recordstanden vanwege optimisme over de economische vooruitzichten. Beleggers verwachten dat de impact van de omikronvariant op het herstel van de coronacrisis beperkt zal zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 36.757 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4810 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 15.847 punten.

Tesla verloor 0,8 procent. De fabrikant van elektrische auto’s werd een dag eerder 13,5 procent meer waard dankzij een recordaantal autoleveringen in het vierde kwartaal. Het concern van miljardair Elon Musk heeft echter ook kritiek gekregen van Amerikaanse mensenrechtenorganisaties en handelsgroepen op de opening van een showroom in de Chinese regio Xinjiang, waar volgens Washington de Oeigoerse moslimminderheid wordt onderdrukt.

Verizon en AT&T wonnen 0,4 en 1,2 procent. De telecomaanbieders gaan akkoord met het verzoek om de uitrol van nieuwe 5G-telecomdiensten in de buurt van luchthavens in de Verenigde Staten met twee weken uit te stellen. De brancheorganisatie van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen had hiervoor een noodverzoek ingediend bij toezichthouder FCC. Volgens de luchtvaartmaatschappijen kan 5G vluchten verstoren.

Apple bereikte maandag als eerste bedrijf een marktwaarde van 3000 miljard dollar. Het technologieconcern is een voorbeeld van een bedrijf dat profiteert van de crisis. Door de lockdownmaatregelen waren meer mensen voor werk, school en ontspanning aangewezen op technologie, waaronder apparaten en gadgets van Apple. Het aandeel steeg kort na opening met 0,2 procent.

GE won 3,4 procent. Credit Suisse verhoogde het advies voor het industriële conglomeraat. Oliedienstverlener Halliburton profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en klom 3,8 procent. Sportschoenenverkoper Foot Locker zakte 3,5 procent na een adviesverlaging door JP Morgan.

Op de oliemarkt ging de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. De OPEC+ gaat de productie volgende maand dagelijks met 400.000 vaten verhogen, net als in de afgelopen maanden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 76,51 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 79,51 dollar per vat. De euro was 1,1282 dollar waard, tegen 1,1289 dollar een dag eerder.