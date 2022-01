Aandacht voor techsector en omzetcijfers Sligro op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de techsector. Technologiebedrijven vielen op de Amerikaanse en Aziatische beurzen uit de gratie door de oplopende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt. Een hogere rente maakt techbedrijven minder aantrekkelijk voor beleggers. Daarnaast kwam groothandelsbedrijf Sligro met omzetcijfers.

Ook zal worden gelet op het Amerikaanse banencijfer van loonstrookverwerker ADP en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven.

De AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio was een positieve uitzondering en eindigde 0,1 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds dik 1 procent lager door stevige koersverliezen bij de Chinese techbedrijven.

Sligro zag de omzet in 2021 met 2,5 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder. De opbrengsten in het vierde kwartaal namen wel met 21,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Het groothandelsbedrijf tekent daarbij aan dat 2021 32 weken telde waarin restaurants en cafés, belangrijke klanten van het bedrijf, helemaal dicht moesten of aan beperkingen gebonden waren. Dat waren in 2020 nog 24 weken. In België, waar Sligro nu nog een klein deel van zijn omzet behaalt, was de horeca vorig jaar minder vaak dicht dan het jaar ervoor.

Vastgoedfonds NSI liet weten in de tweede helft van 2021 een sterke herwaardering van de portefeuille te hebben gezien die een positieve impact zal hebben op de winst per aandeel. Als gevolg daarvan gaat NSI voor 2021 uit van een winst van circa 48 euro per aandeel. Op 25 januari komt het bedrijf met de volledige resultaten.

In Frankfurt staat BMW in de belangstelling. De Duitse autofabrikant verkocht vorig jaar meer auto’s dan ooit ondanks het wereldwijde chiptekort waar de autosector mee kampt. BMW profiteerde onder meer van de gestegen verkoop van elektrische auto’s, zoals de i3 en de i4, en verkocht in totaal 2,2 miljoen auto’s. Daarvan waren er meer dan 100.000 een elektrisch type.

De euro was 1,1296 dollar waard, tegen 1,1293 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 77,08 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 80,12 dollar per vat.