ADP: grootste banengroei Amerikaanse bedrijfsleven in 7 maanden

In het Amerikaanse bedrijfsleven zijn afgelopen maand het grootste aantal mensen aan het werk gegaan in zeven maanden tijd. Vooral ondernemingen in de vrijetijdssector en horeca wisten meer mensen aan te nemen, meldt loonstrookverwerker ADP. De stijging, die hoger is dan verwacht, komt mogelijk doordat mensen zich hebben laten verleiden door hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden.

De bedrijven in de Verenigde Staten zullen blij zijn met de stijging, want ze hebben te maken met een aantal vacatures dat bijna op recordhoogte ligt. Tegelijkertijd kan het hoge aantal coronabesmettingen van de afgelopen weken ervoor zorgen dat de komende tijd weer minder mensen aan het werk gaan. Bijvoorbeeld doordat restaurants het rustiger krijgen als mensen vaker thuis blijven en minder gaan reizen.

Uit het onderzoek van ADP kwam naar voren dat vorige maand 807.000 mensen aan de slag gingen bij bedrijven. In november waren dat er nog 505.000. Later deze week komt de Amerikaanse overheid ook nog met cijfers over het aantal nieuwe banen. Die wijken vaak wat af van die van ADP omdat er door de loonstrookverwerker naar een kleiner deel van de economie wordt gekeken.