Amazon gaat samenwerken met moederbedrijf Fiat, Opel en Peugeot

Amazon gaat samenwerken met autoconcern Stellantis. De twee bedrijven willen auto’s en vrachtwagens ontwikkelen die gebruikmaken van software van Amazon en zo de concurrentie aangaan met Tesla op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Daarnaast gaat Stellantis, moederbedrijf van merken als Opel, Fiat, Citroën, Peugeot en Chrysler, elektrische bestelwagens leveren die moeten worden gebruikt voor bezorgingen van de webwinkels van Amazon.

De samenwerking werd bekendgemaakt op de Consumer Electric Show (CES) in Las Vegas, die woensdag van start is gegaan. Dat is de grootste jaarlijkse vakbeurs voor de techindustrie.

De aankondiging volgt op het bericht van vorige maand dat Stellantis miljarden aan extra inkomsten wil genereren met software voor auto’s. Daarvoor waren samenwerkingsverbanden gesloten met technologieconcern Foxconn, BMW en Google-dochterbedrijf Waymo.

In 2030 zouden 34 miljoen auto’s van Stellantis moeten zijn uitgerust met softwareproducten waarmee via abonnementen geld kan worden verdiend. Dat zijn er nu zo’n 12 miljoen. “We zullen de basis leggen waarop Stellantis kan transformeren van een traditionele autofabrikant tot een wereldleider in softwaregedreven ontwikkeling,” zei topman van Amazon Andy Jassy in een verklaring.