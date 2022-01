ASML weer omlaag in rode AEX-index

De Amsterdamse AEX-index is woensdag licht lager gesloten. Chipmachineproducent ASML stond weer bij de verliezers na de brand in een fabriek in Berlijn. Het bedrijf weet nog altijd niet precies wat de gevolgen daarvan zijn voor de productie van chipmachines. Beleggers zetten het aandeel 1,5 procent lager. Andere chipbedrijven als Besi (min 1,8 procent) en ASMI (min 0,7 procent) daalden eveneens.

Ook techinvesteerder Prosus stond bij de verliezers in de AEX, met een min van 1,8 procent. De koersdaling volgde op een fors koersverlies van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Tencent liet weten een deel van zijn belang in het in Singapore gevestigde Sea te verkopen. Dit leidde tot speculatie dat het bedrijf ook zijn belangen in andere grote Chinese techbedrijven zal verkleinen.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 2,4 procent) en verlichtingsbedrijf Signify (plus 3,6 procent) behoorden tot de grootste stijgers in de AEX. Voor Unibail-Rodamco-westfield speelt mee dat beleggers positief gestemd zijn over hoe ernstig de omikronvariant van het coronavirus is.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de min op 800,75 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1099,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent.

Sligro steeg 2,6 procent. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal flink stijgen. De jaaromzet daalde wel licht doordat restaurants en cafés, belangrijke klanten van het bedrijf, in 2021 meer weken helemaal dicht moesten of aan beperkingen gebonden waren vanwege coronamaatregelen. In België, waar Sligro nu nog een klein deel van zijn omzet behaalt, was de horeca vorig jaar minder vaak dicht dan het jaar ervoor.

NSI dikte 5,5 procent aan. Het vastgoedfonds liet weten in de tweede helft van 2021 een sterke herwaardering van de portefeuille te hebben gezien die een positieve impact zal hebben op de winst per aandeel.

Stellantis steeg 4 procent in Parijs. Het autoconcern, moederbedrijf van onder meer Peugeot, Fiat en Opel, sloot een deal met Amazon om auto’s te gaan ontwikkelen die gebruikmaken van de software van het techbedrijf. Ook gaat Stellantis elektrische bestelwagens leveren aan Amazon.

De euro was 1,1331 dollar waard, tegen 1,1293 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 78,23 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 81,17 dollar per vat.