China Mobile maakt na ban in VS sterk beursdebuut in Shanghai

Het Chinese telecombedrijf China Mobile, dat eerder nog van Wall Street werd verbannen, heeft een succesvol debuut gemaakt aan de beurs in Shanghai. Dat gebeurde terwijl het algehele sentiment op de beursvloeren in Azië niet zo goed was. Er waren veel zorgen bij beleggers dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente later dit jaar in rap tempo zou kunnen gaan verhogen.

China Mobile steeg bij zijn debuut in Shanghai tussentijds tot bijna een tiende in waarde. Het concern besloot naar de Chinese beurs uit te wijken nadat een investeringsverbod van de Amerikaanse oud-president Donald Trump de positie op de aandelenmarkt van New York onmogelijk had gemaakt. En in China is het meteen de grootste beursgang in meer dan een decennium. Trump wilde destijds af van meerdere Chinese bedrijven op Wall Street omdat ze nauwe banden zouden hebben met het Chinese leger. China Mobile is ook genoteerd op de beurs in Hongkong en won daar tot meer dan 7 procent.

De belangrijkste beursgraadmeters in Azië gingen overwegend omlaag. Zo verloren de indexen in Shanghai en Hongkong elk ruim 1 procent en de Kospi in Zuid-Korea zakte circa 1,5 procent. De Nikkei in Tokio eindigde wel met een kleine plus. De graadmeter won 0,1 procent tot 29.332,16 punten.

De markt reageerde onder meer op recente opmerkingen van de baas van de Federal Reserve van Minneapolis, die heeft gezegd dat hij renteverhogingen als een geschikt middel beschouwt om de hoge inflatie tegen te gaan. Vooral techbedrijven waren uit de gratie door de rentevrees onder beleggers, want voor hen wordt een hogere rente als extra ongunstig beschouwd.

Het Japanse elektronicaconcern Sony werd wel bijna 2 procent hoger gezet. Sony wil ook elektrische auto’s gaan verkopen. Het Japanse elektronicaconcern heeft voor de grote techbeurs CES, die deze week wordt gehouden, een nieuw prototype van zijn Vision S-elektrische auto gepresenteerd. Ook kondigde Sony de oprichting aan van een nieuw bedrijfsonderdeel, Sony Mobility, dat deze snelgroeiende markt gaat verkennen.