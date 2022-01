Databureau: MSC passeert Maersk als grootste containerrederij

Het Deense Maersk is niet langer de grootste containerrederij ter wereld. Het Zwitsers-Italiaanse bedrijf Mediterranean Shipping Company (MSC) heeft inmiddels meer capaciteit. Dat meldt data- en adviesbureau Alphaliner.

De vloot van MSC kan volgens de laatste data in totaal zo’n 4,85 miljoen zeecontainers vervoeren, bijna 2000 meer dan Maersk. Beide bedrijven hebben een marktaandeel van 17 procent. A.P. Møller-Maersk, zoals het bedrijf voluit heet, stond tientallen jaren op de eerste plek. Topman Søren Skou zei in december nog in een interview dat het behouden van die toppositie niet belangrijk is voor het bedrijf. Maersk richt zich meer op uitbreiding van zijn logistiek op land, waar de winstmarges hoger zijn.

Het zijn goede tijden voor containerrederijen. Tijdens het herstel van de coronacrisis profiteerde de sector ervan dat China snel herstelde en veel produceerde en in de Verenigde Staten en Europa veel vraag was naar producten. Daardoor ontstonden er tekorten aan containers in China en aan ruimte op containerschepen waardoor de prijzen voor vrachtvervoer omhoog schoten. De zeevrachttarieven zijn vorig jaar bijna verdubbeld.