Duits kartelwaakhond zet stappen om Google aan te pakken

De Duitse kartelwaakhond heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google, woensdag bestempeld als een bedrijf van “groot belang op alle markten”. Deze stap maakt de weg vrij voor de mededingsautoriteit om mogelijke concurrentieverstorende activiteiten van het Amerikaanse internetconcern aan te pakken.

De beslissing van de mededingingsautoriteit is de eerste stap sinds de wijziging van de Duitse Mededingingswet in januari 2021 van kracht werd, waardoor de autoriteit eerder kan ingrijpen, met name tegen grote technologiebedrijven.

Dit is een “zeer belangrijke stap”, aangezien de toezichthouder op basis van dit besluit nu actie kan ondernemen tegen specifieke concurrentiebeperkende praktijken van Google, zei voorzitter Andreas Mundt van het Bundeskartellamt in een verklaring.

In het geval van Google zei Mundt dat de autoriteit intensiever kijkt naar hoe het bedrijf persoonlijke gegevens verwerkt. Ook wordt onderzoek gedaan naar Google News Showcase, een dienst die in 2020 in Duitsland werd gelanceerd en waarmee uitgevers journalistieke inhoud prominenter online kunnen plaatsen. Ook zijn afgelopen jaar ook onderzoeken geopend naar Amazon, Apple en Facebook-eigenaar Meta.

Grote technologiebedrijven worden wereldwijd steeds strenger gecontroleerd op hun dominante posities en hun belastingpraktijken. In november verloor Google een beroep bij het op een na hoogste gerechtshof van de Europese Unie tegen een boete van 2,4 miljard euro die Brussel had opgelegd wegens misbruik van zijn dominante positie op het gebied van zoekmachines.

Google liet in een reactie weten er vertrouwen in te hebben dat het bedrijf aan de regels voldoet. “Voor zover veranderingen nodig zijn, zullen we constructief blijven samenwerken met het Bundeskartellamt om oplossingen te vinden zodat klanten en bedrijven in Duitsland onze producten kunnen blijven gebruiken op manieren die voor hen nuttig zijn”, aldus een woordvoerder van Google.