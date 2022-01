Fed: renteverhoging kan sneller als inflatie hoog blijft

De Amerikaanse rente zou wel eens sneller dan verwacht kunnen worden verhoogd. Als de inflatie hoog blijft en de economie blijft groeien, dan zit die mogelijkheid er voor de beleidsbepalers van de Amerikaanse centrale bank wel in. Dat blijkt uit de notulen van de vorige beleidsvergadering van de Federal Reserve half december.

Destijds bleek al dat de Fed de coronasteun versneld zou afbouwen en dat de beleidsbepalers tot wel drie renteverhogingen verwachtten dit jaar. Naar nu blijkt zou de rente dus al eerder in het jaar kunnen worden verhoogd. Wel moet eerst de corona-opkoopregeling af zijn gebouwd. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf eerder aan dat de rente laag blijft totdat dat proces voltooid is. Dat staat in het eerste kwartaal gepland.

De inflatie blijft volgens de beleidsbepalers nog wel enige tijd hoog. Die was in de Verenigde Staten in november 6,8 procent, onder meer doordat er tekorten zijn aan grondstoffen en materialen, waardoor de prijzen stijgen. Die problemen, onder meer veroorzaakt door coronamaatregelen in andere landen, zijn niet van het ene op het andere moment opgelost.

Bovendien was de Fed tijdens de vorige vergadering nog zeer bezorgd over de omikronvariant van het coronavirus, waar nog weinig over bekend was. Inmiddels lijkt het erop dat de ziekteverschijnselen van die variant veel minder ernstig zijn, wat de groei van de economie ten goede zal komen. Ook dat lijkt de weg te openen voor een snellere renteverhoging.