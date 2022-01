Marktonderzoeker: omikron drukt op bedrijvigheid in eurolanden

De nieuwe golf coronabesmettingen met de omikronvariant remt de bedrijvigheid in de eurozone. Vooral dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, restaurants, cafés en vervoerders, kampen volgens de Britse marktonderzoeker IHS Markit met aangescherpte beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor groeit de economie minder hard, zegt econoom Joe Hayes van het bureau.

Een graadmeter van IHS Markit die de bedrijvigheid in de dienstensector meet, daalde volgens definitieve cijfers tot 53,3 in december. Dat is fiks lager dan de stand van 55,4 in november. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Ook als wordt gekeken naar de industrie en dienstensector samen vertraagde de groei, doordat productiebedrijven last hebben van schaarste aan onderdelen.

In Duitsland was zelfs sprake van lichte krimp, waar eerdere cijfers nog op stagnatie wezen. Volgens Hayes komt dit doordat de anticoronamaatregelen in de grootste economie van de eurozone relatief zwaar zijn. “Maar de groeivertraging was ook in veel andere landen te zien”, meldt hij in een toelichting.

“De verspreiding van omikron had duidelijk grote impact op de dienstensector. Klanten zijn weer voorzichtiger door de nieuwe variant. Versoepelde reisbeperkingen zorgden voor meer toerisme in de voorgaande maanden, wat de dienstverleners in de eurozone verder hielp. Maar dit effect verdween in december”, voegt hij toe.