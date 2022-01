Sportscholen: januarimaand is rampzalig door lockdown

Sportscholen beleven door goede voornemens normaal gesproken in januari hun beste maand qua nieuwe inschrijvingen, maar door de lockdown slinkt hun ledenbestand alleen maar. De instroom van nieuwe sportschoolgangers is door de lockdown nagenoeg stilgevallen, terwijl bovengemiddeld veel Nederlanders hun abonnement opzeggen.

“Het is op dit moment rampzalig voor ons”, zegt voorzitter Han de Hair van de Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES), waar 109 sportscholen onder vallen. Het aantal inschrijvingen door nieuwe leden bij deze fitnesscentra is “opgedroogd tot nagenoeg nul”, zegt hij. Doordat er veel opzeggingen zijn wegens de sluiting van sportscholen, verliezen die deze maand per saldo leden.

Brancheorganisatie NL Actief beschikt nog niet over volledige cijfers van het aantal annuleringen en inschrijvingen bij sportscholen. “Maar je kunt je voorstellen dat bijna niemand zich gaat inschrijven voor iets dat gesloten is en niet wetende wanneer het weer opengaat”, zegt directeur Ronald Wouters. Hij is bang dat de animo om naar de sportschool te gaan in latere maanden niet zo groot is als de eerste van het jaar, waarin sportscholen een derde van de nieuwe inschrijvingen binnenhalen.

De belangenvereniging is een campagne begonnen om sport als essentiële dienstverlening te laten erkennen. Bewegen houdt mensen vitaal en helpt mensen daarmee ook weerbaarder te worden tegen het coronavirus, zo redeneren ze. Ook de VES onderstreept het gezondheidsbelang van sporten. “Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, 14 à 15 procent is obees. Dat verhoogt de kans op ziektes als diabetes. Dat gezondheidsprobleem is minstens zo groot als Covid”, zegt De Hair. “Er is veel onbegrip in onze branche. We begrijpen niet dat we geen hulp mogen bieden.”

Fitnessketens proberen het verlies aan klanten onder andere te beperken door abonnementen te bevriezen. Zo heeft marktleider Basic-Fit zolang de lockdown duurt de incasso’s van het abonnementsgeld stilgezet. Fit For Free en SportCity hopen vooral op versoepelingen, in welke vorm dan ook. “Elke versoepeling is beter dan niets”, zegt een woordvoerder van beide ketens.