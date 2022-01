Unibail en Signify in kopgroep licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index boekte woensdag een kleine winst onder aanvoering van winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en verlichtingsbedrijf Signify. Beleggers deden het verder rustig aan en keken vooral uit naar de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve in december, die later op de dag worden vrijgegeven.

De Amerikaanse centrale bank kondigde bij het rentebesluit in december aan de coronasteun versneld te gaan afbouwen om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Beleggers zijn vooral benieuwd naar hints over mogelijke renteverhogingen in het nieuwe jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 804,99 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1103,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.

Naast Unibail-Rodamco-Westfield (plus 3 procent) en Signify (plus 2,6 procent) behoorden platenlabel Universal Music Group en ING tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak, met winsten tot 1,7 procent.

Techinvesteerder Prosus was de grote verliezer in de AEX met een min van 2,3 procent. De koersdaling volgde op een fors koersverlies van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Tencent liet weten een deel van zijn belang in het in Singapore gevestigde Sea te verkopen. Dit leidde tot speculatie dat het bedrijf ook zijn belangen in andere grote Chinese techbedrijven zal verkleinen.

Sligro steeg dik 3 procent. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal flink stijgen. De jaaromzet daalde wel licht doordat restaurants en cafés, belangrijke klanten van het bedrijf, in 2021 meer weken helemaal dicht moesten of aan beperkingen gebonden waren vanwege coronamaatregelen. In België, waar Sligro nu nog een klein deel van zijn omzet behaalt, was de horeca vorig jaar minder vaak dicht dan het jaar ervoor.

NSI dikte bijna 6 procent aan. Het vastgoedfonds liet weten in de tweede helft van 2021 een sterke herwaardering van de portefeuille te hebben gezien die een positieve impact zal hebben op de winst per aandeel. In Frankfurt won BMW ruim 1 procent. De Duitse autofabrikant verkocht vorig jaar meer auto’s dan ooit ondanks het wereldwijde chiptekort waar de autosector mee kampt.

De euro was 1,1309 dollar waard, tegen 1,1293 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 76,85 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 79,90 dollar per vat.