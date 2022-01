Verkoop tweedehands auto’s blijft wel op peil in 2021

De verkoop van tweedehands auto’s is vorig jaar tamelijk stabiel gebleven, terwijl de markt voor nieuwe auto’s flink inzakte als gevolg van de chiptekorten bij autofabrikanten. Volgens autobrancheorganisatie BOVAG verwisselden er in totaal ruim 2 miljoen occasions van eigenaar. Dat waren er 0,9 procent minder dan in 2020, maar wel meer dan in 2019.

Vooral Volkswagen-modellen Golf en Polo waren populair als tweedehandsje. Dat gold ook voor de Opel Corsa die op de derde plaats stond van meest verkochte occasions. Naast auto’s van Volkswagen en Opel deden Peugeots het over het algemeen goed op de tweedehandsmarkt.

Onlangs bleek dat er van nieuwe auto’s juist vorig jaar ruim 9 procent minder werden verkocht. Door de chiptekorten konden autofabrikanten veel minder auto’s produceren en liep de levering vertraging op. Dit probleem speelde ook sterk bij elektrische auto’s, die inmiddels goed zijn voor ongeveer een vijfde van de markt voor nieuwe personenwagens.

De verkoop van tweedehands auto’s, die in prijs veel voordeliger zijn, ligt eigenlijk altijd beduidend hoger dan de verkoop van nieuwe auto’s. Het valt BOVAG wel op dat mensen in toenemende mate naar gebruikte auto’s zoeken bij een autobedrijf, in plaats van bij een andere particulier.

De verkoop van gebruikte auto’s door autobedrijven aan particulieren steeg vorig jaar met bijna 4 procent tot meer dan 1,3 miljoen. Tussen particulieren onderling zakten de verkopen juist met zo’n 9 procent naar 674.251 wagens.

BOVAG denkt dat de verhoudingen zo liggen omdat veel particulieren toch graag meer zekerheid zouden willen als ze een tweedehands auto aanschaffen. Maar wat ook een rol kan spelen is dat vanwege gebrek aan geschikte occasions in Nederland deze auto’s steeds vaker uit het buitenland worden gehaald. Daardoor ligt het voor de hand dat particulieren al snel bij professionele verkopers aankloppen. Dan hebben ze ook een plek in eigen land waar ze verhaal kunnen halen in geval van een defect of andere garantiekwestie.