De zakelijke voordelen van financial lease in 2022

Je hoort het waarschijnlijk wel vaker: “Financial lease is een zeer voordelige keuze voor ondernemers.” Het aangaan van een financial leaseovereenkomst voor een auto is iets wat veel ondernemers overwegen en ook in 2022 weer zullen doen. Maar wat zijn die voordelen dan precies? Waarom kiezen ondernemers voor financial lease? In dit artikel geeft Nieuws.nl een volledig overzicht van de meest belangrijke zakelijke voordelen van financial lease.

Fiscale voordelen

Je hoort altijd over de ‘fiscale voordelen’ die financial lease heeft voor ondernemers. Waar men dan vooral op doelt is investeringsaftrek, renteaftrek en fiscaal afschrijven. Wat houdt dit precies in?

Wat is investeringsaftrek?

Eigenlijk zegt de naam het al. Het bedrag wat je hebt geïnvesteerd in je onderneming (in dit geval een auto) kun je van de winst aftrekken. Hierdoor betaal je minder belasting. Daarnaast schrijf je natuurlijk ook nog af op de geïnvesteerde bedrijfsmiddelen. Wat dus eigenlijk een dubbel voordeel oplevert. Dit maakt het voor veel ondernemers aantrekkelijk om te investeren.

Wat is renteaftrek?

Een financial leaseovereenkomst is in wezen een zakelijke lening. Voor zakelijke leningen geldt dat de rente die je betaalt over deze lening, fiscaal aftrekbaar is. Dit betekent dat je het bedrag aan rente van de winst mag aftrekken. Dus ook hierdoor betaal je minder belasting. Op deze manier heeft het aangaan van een financial leaseovereenkomst dus inderdaad fiscale voordelen.

Wat is fiscaal afschrijven?

Fiscaal afschrijven doe je op de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn niet bedoelt om direct (of kort) na de aanschaf weer te verkopen, maar gaan een aantal jaren mee. Daarom is het niet toegestaan om alle kosten in het jaar van aanschaf af te trekken. De kosten worden verdeeld over de jaren dat het bedrijfsmiddel gebruikt wordt. Het ieder jaar aftrekken van deze kosten heet fiscaal afschrijven.

Terugvorderen BTW

Naast bovenstaande fiscale voordelen kan ook nog de BTW teruggevorderd worden. Denk hierbij aan de BTW die de leverancier van de auto in rekening brengt. Maar ook BTW op onderhoud en brandstof kunnen natuurlijk teruggevorderd worden. Dit kan over het algemeen teruggevorderd worden bij de kwartaalaangiftes. Op de maandelijkse betaling voor de financial leasetermijn zit geen BTW. Dit gaat slechts om rente en aflossing.

Meer financiële ruimte voor andere investeringen

Bij het aangaan van een financial leaseovereenkomst kun je vanaf de eerste dag in een gloednieuwe auto rijden. Toch is het niet nodig om de gehele investering voor de auto in één keer te doen. Het spreiden van de kosten over een langere periode zorgt ervoor dat je op dat moment meer ruimte overhoudt voor andere investeringen. Bij financial lease wordt het bedrijfsmiddel (in dit geval een auto) gebruikt als zekerheid. Hierdoor wordt de liquiditeit behouden en hoeven financiële reserves niet aangeboord te worden.

Zelf het maandtermijn bepalen

In veel gevallen is het bij het aangaan van een financial leaseovereenkomst mogelijk om zelf het maandtermijn te bepalen. Wat het maandtermijn wordt, is vaak afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan de looptijd van de overeenkomst, waarde van de auto, hoogte van een eventuele aanbetaling en hoogte van een eventueel slottermijn.

Direct economische eigenaar van de leaseauto

Bij het aangaan van de financial leaseovereenkomst ben je per direct economisch eigenaar van de auto. Dit betekent dat de auto op de balans gezet mag worden. Pas na de betaling van de laatste termijn is de auto ook daadwerkelijk juridisch eigendom. Vanaf dat moment is de auto ook echt van jou en ontvang je een overschrijvingsbewijs.

Geen verplichte en onnodige servicekosten

Bij financial leaseovereenkomst zijn geen verplichtingen met betrekking tot het onderhoud. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud en verzekeringskwesties. Op moment dat je een financial leaseovereenkomst hebt voor een nieuwe auto, zullen de onderhoudskosten in de eerste jaren waarschijnlijk niet hoog zijn. Het is daarom vaak voordeliger om dit zelf te regelen in plaats van vast te zitten aan verplichtingen met betrekking tot onderhoud.

Naast alle bovenstaande voordelen is het natuurlijk ook een voordeel dat je een nette en verzorgde indruk kan maken op je klanten door te komen aanrijden in een nieuwe auto. Er zijn dus veel voordelen te benoemen voor het zakelijk financial leasen van een bedrijfsauto in 2022.