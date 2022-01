Fors verlies voor AEX-index door rentevrees

De Amsterdamse AEX-index liet donderdag een fors verlies zien. De rentevrees keerde terug op de beurzen nadat de Federal Reserve in zijn vergadernotulen liet doorschemeren dat de Amerikaanse rente sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd. Bij de laatste beleidsvergadering van de Fed in december werd al bekend dat de centrale bank de coronasteun versneld zou afbouwen en dat de beleidsbepalers tot wel drie renteverhogingen voorzien dit jaar.

Uit de aantekeningen van die vergadering blijkt nu dat de rente al eerder in het jaar zou kunnen worden verhoogd als de inflatie hoog blijft en de economie blijft groeien. Ook zou de Fed schatkistpapier en gebundelde hypotheekleningen, die eerder juist werden opgekocht om de economie te steunen, weer willen verkopen om de balans te verlichten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent lager op 786,87 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1092,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren de grote verliezers in de AEX, met minnen van 5,9 en 4,6 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot ruim 4 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en olie- en gasconcern Shell voerden de schaarse stijgers aan, met plussen van 0,5 procent.

RELX raakte 3,7 procent kwijt. Analisten van Citi haalden de informatieleverancier van de kooplijst en verklaarden dat het bedrijf zijn activiteiten op het gebied van tentoonstellingen geheel of gedeeltelijk zou moeten verkopen.

Pharming werd ruim 8 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de biotechnoloog van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief besluit heeft ontvangen voor zijn onderzoeksplan voor leniolisib, een middel voor de behandeling van een zeldzame ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

In Parijs dikte Carrefour ruim 3 procent aan. Het Franse supermarktconcern Auchan zou volgens mediaberichten opnieuw een poging willen doen om zijn concurrent Carrefour over te nemen. In oktober vorig jaar zag Auchan een eerste poging nog mislukken. Société Générale steeg 2,8 procent. Het Franse leasebedrijf ALD, eigendom van de Franse bank, wil het Nederlandse LeasePlan kopen voor 4,9 miljard euro.

De euro was 1,1312 dollar waard, tegen 1,1331 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 79,11 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 81,94 dollar per vat.