Krant: Air France-KLM wil in 2022 kapitaalverhoging tot 2 miljard

Air France-KLM heeft nog miljarden nodig om het eigen kapitaal te verhogen. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos moet de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie dit jaar 1 miljard tot 2 miljard euro ophalen om de balans te versterken. Volgens ingewijden die het dagblad heeft gesproken heeft het concern in totaal nog 4 tot 6 miljard euro nodig om financieel gezond te worden.

Naast de Franse en Nederlandse staat moet Air France-KLM ook private beleggers overhalen om nieuwe aandelen in het bedrijf te kopen. Frankrijk heeft al een belang in het luchtvaartconcern dat dicht tegen de 30 procent aanzit. Boven die grens zou Parijs verplicht worden een openbaar bod te doen op het gehele bedrijf en daar heeft de regering geen zin in, waardoor de bewegingsruimte voor overheidssteun beperkt is.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen leed Air France-KLM tijdens de coronacrisis gigantische verliezen. Het eigen vermogen is miljarden euro’s negatief. Dat betekent dat de schulden de waarde van alle eigen bezittingen fors overschrijden. Nederland en Frankrijk verstrekten in 2020 leningen en kredietgaranties van in totaal 10,4 miljard euro. De Fransen kwamen in april vorig jaar met nog eens 4 miljard euro aan financiĆ«le steun.

Air France-KLM wilde niet direct reageren op vragen van Les Echos.