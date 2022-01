Luchthavens: geen noodzaak om met lege vliegtuigen te vliegen

Er is helemaal geen noodzaak om lege vliegtuigen te laten vliegen om zo landingsrechten te behouden. Dat zegt luchthavenkoepel ACI Europe in een reactie op de ophef die ontstond toen bekend werd dat Lufthansa-dochter Brussels Airlines 3000 vluchten had uitgevoerd zonder passagiers. Lufthansa Group had zelfs 18.000 lege vluchten uitgevoerd.

Waar luchtvaartmaatschappijen normaal gesproken 80 procent van hun start- en landingsrechten, ook wel bekend als slots, moeten gebruiken om ze niet te verliezen, is dat voor deze winter door de Europese Commissie verlaagd tot 50 procent, benadrukt ACI Europe. De luchthavenkoepel gaat daarmee achter de commissie staan die dat ook al aangaf.

Als om wat voor reden dan ook 50 procent niet haalbaar is, is er ook nog een uitzondering mogelijk, stelt ACI Europe. Die kan aangevraagd worden als vluchten naar een bepaalde bestemming niet rendabel zijn vanwege reisverboden en -beperkingen zoals verplichte quarantaines of isolatiemaatregelen.

Directeur Olivier Jankovic van de koepelorganisatie meent dat de berichten over de zogeheten spookvluchten de luchtvaartsector veel kwaad doet. De kritiek richt zich namelijk vooral op de enorme impact op het milieu, een thema waar de luchtvaart sowieso mee worstelt.

Milieubeweging Greenpeace noemt de lege vluchten dan ook “absurd” en heeft het over “een nieuw dieptepunt voor de sector die met overheidssteun overeind gehouden wordt”. Campagneleider Klimaat Maarten de Zeeuw wil dat de overheid een plan maakt voor minder vluchten, “zodat klimaat, mensen en natuur minder beschadigd worden door de luchtvaart”.

KLM en Transavia geven desgevraagd aan geen “spookvluchten” uit te voeren. Wel kan het voorkomen dat sommige vluchten leger zijn dan normaal.

Overigens zijn er ook nog andere redenen voor luchtvaartmaatschappijen om vluchten uit te voeren zonder passagiers. Zo moeten alle piloten wel aan de benodigde vlieguren komen om hun brevet te houden.