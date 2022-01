Meer schepen met ladingen aardgas omgeleid naar Europa

Extra tankers vol vloeibaar gemaakt aardgas (lng) hebben koers gezet naar Europa in plaats van naar China. Handelaren hopen te profiteren van de zeldzaam hoge prijzen voordat die mogelijk gaan dalen. In totaal zijn nu dertien tankers onderweg naar Europa in plaats van naar Azië, meldt databureau Kpler.

De schepen met gas komen vanuit de Verenigde Staten en het westen van Afrika deze kant op. In een geval stuurden handelaren een schip terug door het Panamakanaal om koers te zetten naar Europa. Daarvoor moesten bijna 400.000 dollar aan extra kanaalkosten worden betaald. De vraag in China daalt met Chinees Nieuwjaar in aantocht, wanneer de activiteit van fabrieken traditioneel afneemt. Ook mogen bedrijven minder uitstoten vlak voor de Olympische Spelen.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, steeg donderdagochtend rond 11.30 uur met zo’n 5 procent naar 96 euro. Op het dieptepunt op oudjaarsdag ging het nog om ruim 65 euro. Daarmee lagen de prijzen toen overigens nog flink hoger dan een jaar geleden.