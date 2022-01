Nikkei flink omlaag nu aantal coronabesmettingen in Tokio stijgt

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag fors gedaald. In delen van Azië, en ook in de Japanse hoofdstad, neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. Beleggers reageerden daarnaast op de publicatie van de notulen van de vorige beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de Amerikaanse rente wel eens sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd.

Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse centrale bank de coronasteun versneld zou afbouwen en dat de beleidsbepalers tot wel drie renteverhogingen verwachtten dit jaar. Naar nu blijkt zou de rente dus al eerder in het jaar kunnen worden verhoogd. Dan moet de coronasteun voor de economie wel zijn afgebouwd en dat gebeurt in het eerste kwartaal. Beleggers vrezen dat een aanscherping van het monetaire beleid de wereldwijde groei en bedrijfswinsten zal drukken.

Dat geldt ook voor de omikronvariant van het coronavirus. Hongkong heeft beperkende maatregelen ingevoerd en vluchten uit bepaalde landen stopgezet, waaronder de Verenigde Staten. Dat laatste geldt ook voor China. Dat land raadt zijn inwoners aan om in de vakantie rond het Chinese Nieuwjaar in februari niet te ver te reizen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,9 procent lager op 28.487,87 punten. Sony was een van de grote verliezers met een min van 6 procent. Het Japanse elektronicaconcern maakte woensdag op techbeurs CES bekend dat het ook elektrische auto’s wil gaan verkopen. Het presenteerde een nieuw prototype van zijn Vision S-elektrische auto. Daarnaast kondigde Sony officieel de PlayStation VR2 aan. Dat is een virtual reality headset voor de nieuwste spelcomputer van Sony, de PlayStation 5.

Ook de andere beursgraadmeters in Azië daalden. Zo verloren de indexen in Shanghai en Hongkong tussentijds tot 0,3 procent. Webwinkelreus Alibaba steeg wel bijna 4 procent en techconcern Tencent won 0,7 procent. Die bedrijven maakten wat goed van de verliezen van de afgelopen dagen. In Sydney zakte de All Ordinaries met 2,7 procent.