Omzet cateraar Sodexo weer bijna terug op niveau voor corona

De Franse cateraar Sodexo heeft zijn omzet afgelopen kwartaal weer zien terugkeren tot bijna het niveau van voor de coronacrisis. Het bedrijf, dat ook in Nederland een grote speler is, kan echter nog niet zeggen wat de impact zal zijn van de nieuwe maatregelen in veel landen om de opmars van de omikronvariant aan te pakken.

Sodexo had aan het begin van de coronapandemie veel last van de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. Evenementen werden afgeblazen en er waren ook minder mensen op het werk, waardoor kantines minder bezocht werden. De vraag naar de caterings- en schoonmaakdiensten van Sodexo stond daarmee flink onder druk.

In het afgelopen eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar zag het bedrijf de omzet met bijna 19 procent stijgen tot 5,3 miljard euro. De omzetgroei exclusief overnames en wisselkoerseffecten bedroeg 17,5 procent. Het niveau van de activiteiten ligt daarmee op 95 procent van de omzet in het fiscale jaar 2019.

Alle geografische gebieden waar het bedrijf actief is droegen volgens Sodexo bij aan de groei. Vooral in Noord-Amerika was sprake van een sterk herstel. Voor het hele boekjaar handhaaft het concern de verwachting op eigen kracht een omzetgroei tussen de 15 en 18 procent te kunnen behalen.