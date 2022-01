Rentevrees duwt Amsterdamse beurs hard omlaag

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag fors lager gesloten. Bijna alle bedrijven in de hoofdgraadmeter AEX eindigden met verlies, nu beleggers het nieuws verwerken dat de Amerikaanse centrale bank de rentes sneller dan verwacht zou kunnen verhogen. Dat maakt aandelen relatief minder aantrekkelijke beleggingen.

Uit de aantekeningen van de laatste vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve blijkt nu dat de rente al eerder in het jaar zou kunnen worden verhoogd als de inflatie hoog blijft en de economie blijft groeien. Ook zou de Fed schatkistpapier en gebundelde hypotheekleningen, die eerder juist werden opgekocht om de economie te steunen, weer willen verkopen om de balans te verlichten.

De AEX eindigde uiteindelijk 1,9 procent lager op 785,90 punten. Chemicaliƫndistributeur IMCD en speciaalchemieconcern DSM stonden onderaan met verliezen van respectievelijk 7,5 en 5,8 procent. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway incasseerden aanzienlijke verliezen. Alleen de bank ING, verzekeraar NN en winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield eindigden hoger, met winsten tot 1 procent.

De MidKap verloor 0,9 procent tot 1.089,15 punten. Air France-KLM verloor 2,2 procent. De Franse zakenkrant Les Echos schrijft op basis van ingewijden dat het luchtvaartconcern dit jaar 1 miljard tot 2 miljard euro nodig heeft om het kapitaal te verhogen en in totaal tot wel 6 miljard euro nodig heeft om de balans te versterken. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,6 procent.

Biotechnoloog Pharming was bij de kleinere fondsen een opvallende stijger. Het Leidse bedrijf heeft van Europese toezichthouders akkoord gekregen om onderzoek te doen naar een van zijn medicijnen in ontwikkeling bij kinderen. Beleggers reageerden verheugd en zetten het aandeel 6,7 procent hoger.

In Parijs steeg Carrefour bijna 6 procent. Het Franse supermarktconcern Auchan zou volgens mediaberichten opnieuw een poging willen doen om zijn concurrent Carrefour over te nemen. In oktober vorig jaar zag Auchan een eerste poging nog mislukken. Leasebedrijf ALD werd bijna 8 procent meer waard. Het Franse bedrijf wil zijn Nederlandse branchegenoot LeasePlan kopen voor 4,9 miljard euro.

De euro was 1,1303 dollar waard, tegen 1,1331 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 79,86 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 82,42 dollar per vat.