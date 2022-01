Verenigde Naties: voedselprijzen vorig jaar enorm gestegen

De voedselprijzen zijn vorig jaar wereldwijd fors gestegen naar het hoogste niveau in tien jaar. Dat meldt de Verenigde Naties op basis van een belangrijke index. Hoge voedselprijzen hebben bijgedragen aan een bredere inflatie.

De graadmeter van de VN volgt de prijzen van de voedselproducten die het meest worden verhandeld, van tarwe tot plantaardige oliën. De index is in een jaar tijd met 28 procent gestegen.

Tekorten dreven de prijzen van verschillende grondstoffen op, terwijl de tarweoogsten werden getroffen door slecht weer. De stijgende energiekosten zorgen daarnaast voor problemen in de tuinbouw. Voor ondernemers met kassen is het soms te duur om de lichten aan te houden. Ook kunstmest is duurder geworden door de hoge energieprijzen. Dat roept weer de vraag op of de oogsten dit jaar goed zullen zijn.

De prijsstijgingen riepen bij deskundigen vorig jaar al herinneringen op aan pieken in 2008 en 2011. Die zorgden destijds voor wereldwijde voedselcrises, met honger en maatschappelijke onrust in tal van landen.

In december daalden de prijzen voor alle categorieën in de voedselprijsindex met uitzondering van zuivelproducten. De prijzen van plantaardige oliën en suiker daalden aanzienlijk. Volgens de VN komt dat onder meer door een terugval in de vraag, tarweoogsten op het zuidelijk halfrond en bezorgdheid over de impact van de omikronvariant van het coronavirus.