Wall Street begint voorzichtig na zware verliesbeurt

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag niet ver van hun plek gekomen na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers kauwden nog na op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waaruit bleek dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk sneller dan verwacht zal worden verhoogd.

De Amerikaanse centrale bank maakte bij de vergadering in december al bekend dat de coronasteun versneld zal worden afgebouwd en dat de beleidsbepalers tot wel drie renteverhogingen voorzien dit jaar. Uit de notulen bleek echter dat de rente mogelijk al eerder in het jaar zal worden opgeschroefd als de inflatie hoog blijft en de economie blijft groeien. Ook zou de Fed staatsobligaties en andere leningen, die eerder juist werden opgekocht om de economie te steunen, weer willen verkopen om de balans te verlichten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 36.386,10 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4.714,40 punten.

Techbedrijven krabbelden iets op na de stevige verliesbeurt van woensdag. Ze kwamen onder druk te staan doordat beleggingen in deze snelgroeiende bedrijven minder aantrekkelijk worden bij stijgende rentetarieven. De Nasdaq won 0,3 procent tot 15.157,62 punten. De techgraadmeter kelderde een dag eerder ruim 3 procent. Dat was het grootste dagverlies sinds maart vorig jaar.

De Amerikaanse banken, die profiteren van hogere rentetarieven, werden hoger gezet. Bank of America, Citigroup en Wells Fargo stegen tot 2,4 procent.

Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line wonnen respectievelijk 2,2 en 2,8 procent, ondanks annuleringen van reizen vanwege de opmars van de omikronvariant.

Olieproducenten wonnen terrein dankzij de hogere olieprijzen. Marathon Oil won en Occidental Petroleum klommen rond de 5 procent en Exxon Mobil steeg 2,4 procent.

De winkelketen voor huishoudelijke artikelen Bed, Bath & Beyond won bijna 19 procent aan beurswaarde door meevallende winstmarges in het afgelopen kwartaal. Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance zakte 2,2 procent na de bekendmaking van zijn resultaten.

Cryptobeurs Coinbase zakte 0,3 procent ondanks een adviesverhoging door Bank of America.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1331 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 79,86 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 82,57 dollar per vat.